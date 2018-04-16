المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسوضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة مساء أمس، حجر الأساس لمشروع المركز الثقافي، الذي سينشىء على مساحة 3،685 متر مربع بجادة قباء ، موجهاً سموه أن يحمل المركز اسم" مركز الغمامة الثقافي لقربه من مسجد الغمامة المعروف ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة.وأوضح أمين عام هيئة تطوير المدينة المهندس فهد البليهشي, أن مشروع مركز الغمامة الثقافي سيكون مقراً للمعارض و الفعاليات الثقافية المرتبطة بالتاريخ والثقافة الإسلامية، إضافة إلى المعارض المؤقتة في المبنى الذي تبلغ مساحة مسطحات البناء 5.629 م2 , مبيناً أن الهوية العمرانية للمركز استلهمت من الهوية العمرانية الإسلامية في المدينة المنورة .وأفاد أن مشروع مركز الغمامة الثقافي يأتي ضمن إطار دعم و اهتمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة بالفعاليات والمشروعات الثقافية، حيث سيسهم المشروع في إيجاد وجهة سياحية ثقافية بارزة في المدينة النبوية خصوصاً أن المبنى يقع في أهم المواقع التاريخية والثقافية مما يشكل إضافة حقيقية في المدينة المنورة التي تجمع بين تفرد التصميم و جماليته فضلاً عن هويته التي تعمل على الجذب المستمر للزوار و رواد المركز الثقافي .ويُعد مركز الغمامة الثقافي إحدى مبادرات البرنامج الثقافي في هيئة تطوير المدينة المنورة ويقع في جادة قباء بحيث يهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي واستضافة الفعاليات خصوصاً وأنه يقع في المنطقة التي تربط بين المسجد النبوي الشريف و مسجد قباء ليتحول هذا الصرح الثقافي إلى منارة للعلم و المعرفة لتخدم حضارة و تراث و تاريخ المدينة المنورة و تعزز من الدور الثقافي في خدمة الأهالي وضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.// انتهى //19:36ت م