رام الله 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، 36 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية بينهم طفل .وقال نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان اليوم ، إن ثمانية فلسطينيين بينهم صحفي جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة ، فيما جرى اعتقال سبعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة القدس، بينما جرى اعتقال ستة فلسطينيين من محافظة قلقيلية ،إضافة إلى أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، علاوة على أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة قباطية في محافظة جنين، وأربعة مواطنين فلسطينيين آخرين من محافظة بيت لحم .كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل.// انتهى //19:38ت م