كما غادر دولة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي ، حيث كان في وداعه بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة هشام بن صديق، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.وغادر فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له، متوجهًا إلى المدينة المنورة .وكان في وداع فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن أحمد جعفر وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي ومندوب عن المراسم الملكية.فيما غادر فخامة الرئيس فائز مصطفى فوزي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، حيث كان في وداع فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، ممثل سفير المملكة بليبيا رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز المطر، والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة خيري العالم، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء طيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:48ت م