القاهرة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستغلّب فريق الأسيوطي سبورت على ضيفه بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد الأسيوطي، ضمن منافسات الجولة الـ 32 في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، رفع الأسيوطي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //20:51ت م