عمان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، مستجدات الأزمة السورية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن الجانبين بحثا الأزمة في سوريا، كما اتفقا على ضرورة اتخاد خطوات فاعلة لدعم مسار جنيف لإنهاء الكارثة، ووقف معاناة الشعب السوري.وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا، مخرجات القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي اختتمت أعمالها في مدينة الظهران أمس، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بجهود كسر الجمود في العملية السلمية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.// انتهى //20:59ت م