المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسيُشارك تعليم المدينة المنورة بحملة "مدينتي نظيفة" التي تُنفذها أمانة المنطقة, من خلال تنظيم فعاليات توعوية متعددة, وتستمر لمدة شهر .و تهدف الحملة التي تقام في عدد من مدارس البنين والبنات بالمنطقة من خلال عدد من المناشط والفعاليات المجتمعية, إلى رفع الوعي بأهمية النظافة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتأهيل الأجيال القادمة، وترسيخ قيم وسلوكيات النظافة لدى المجتمع .// انتهى //20:59ت م