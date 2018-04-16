المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسوصل فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير المطار ماجد عبدالله أبو داود، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //20:59ت م