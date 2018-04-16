لندن 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسانطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم، فعاليات الدورة الحادية عشر لمنتدى أعمال دول مجموعة الكومونويلث بمشاركة وفود تجارية وسياسية بارزة.وخاطبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الجلسة الافتتاحية للدورة مشيدة بالروابط التجارية والاستثمارية المتميزة بين دول المجموعة ومنوه بارتفاع صادرات بلادها لتلك لدول بما يقارب الضعف خلال العشرين سنة الماضية.ودعت ماي، دول المجموعة الـ 53 إلى زيادة التعاون والتنسيق من أجل مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية ومواكبة التطورات في كافة الأصعدة.يذكر أن المنتدى يأتي ضمن فعاليات قمة دول مجموعة الكومونويلث التي تستضيفها بريطانيا في 18 أبريل الجاري.// انتهى //21:07ت م