المدينة المنورة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس

وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إلى المدينة المنورة مساء اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبَيْه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، ومدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ماجد عبدالله أبو داود، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، وعدد من المسؤولين.

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21:17ت م