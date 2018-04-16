عمان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستلقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي انجيلينو الفانو.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن الاتصال تركز على مناقشة تبعات الضربة الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا.وأكد الصفدي، أن الأردن يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية، مطالباً بإجراء تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كل من يثبت استخدامه السلاح الكيميائي.وشدد الوزيران على ضرورة دعم مسار جنيف وتفعيله لضمان تحقيق تقدم سريع نحو حل الأزمة في سوريا.// انتهى //21:36ت م