واشنطن 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس النيجيري محمد بوهاري في البيت الأبيض في 30 أبريل الجاري.وأوضح بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز اليوم، أن الرئيس الأمريكي يتطلع لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين.وأضاف البيان أن اللقاء سيبحث أيضا تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات في نيجيريا، ومحاربة الإرهاب وغيرها من التهديدات للسلام والأمن، والتأكيد على دور نيجيريا كقيادة ديمقراطية في المنطقة.واختتم البيان " إن العلاقة بين الولايات المتحدة ونيجيريا عميقة وقوية، وسيعمل التعزيز الاقتصادي لأمريكا وأمنها في أفريقيا على تعزيز الازدهار المشترك بين البلدين".// انتهى //21:37ت م