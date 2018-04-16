أبو عريش 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستنطلق غدًا, فعاليات المشروع التطويري للجهات الخيرية الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بدعم ورعاية من وزارة العمل وتنمية الاجتماعية ومؤسسة العرادي الخيرية, وذلك بمقر اللجنة.وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بأبوعريش عبدة راجحي أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل وتنظيم بين جميع الجهات الخيرية بالمحافظة لتنفيذ مشاريعها والمساهمة الفاعلة في برامج المحافظة وحل بعض الظواهر السلبية وتطوير الأداء الوظيفي لدى العاملين في تلك الجهات بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في مجال تنمية الموارد لتنمية مصادر دعم تلك الجهات الخيرية بالمحافظة.وأفاد أن المشروع يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين والموظفين في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية اجتماعية ومكاتب الدعوية وجمعيات تخصصية بالمحافظة من أجل المساهمة في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتعزيز الجوانب الايجابية وحل الجوانب السلبية.وأشار إلى أن المشروع يتضمن العديد من الدورات التدريبية في عدة مجالات إدارية وتسويقية منها "التخطيط المؤسسي ، والجودة الشاملة ، والرضا الوظيفي ، وأثرة على إيجابيات العمل ومهارات إجراء المقابلات ، وتسويق الإلكتروني , وتنمية مهارات التفاوض".// انتهى//21:38ت م