الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستأهل فريق العين الإماراتي بطل نسخة 2003، إلى دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه الكبير على الريان القطري بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة .وانتزع العين البطاقة الثانية للمجموعة برصيد 10 نقاط ، التي تصدرها استقلال طهران برصيد 12 نقطة ، وسجل أهداف العين المصري حسين الشحات بالدقيقة 11 ، وعمر عبدالرحمن بالدقيقة 55 والسويدي ماركوس بالدقيقتين 58 و78 ، وهدف الريان عن طريق سيباستيان سوريا في الدقيقة 85 ، ليصبح رصيد الريان 6 نقاط بالمركز ماقبل الأخير مودعا بذلك البطولة .// انتهى //21:38ت م