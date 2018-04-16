المنامة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستلقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، اتصالًا هاتفيًا اليوم من القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون ساليفان.وجرى خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة والتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين وسبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تعزيز أطر التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول أهم وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:50ت م