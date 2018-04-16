الرياض 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018م واسأقامت الجمعية الخيرية النسائية "كيان" مساء اليوم, اجتماع اللجنة العمومية الأول للجمعية , بحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد وأعضاء وعضوات الجمعية ، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالرياض .وقالت سمو حرم أمير منطقة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " أشكر جمعية كيان للأيتام فرغم أنها جمعية حديثة ولكنها قامت بإنجازات ضخمة ، مثنية على المبادرات التي تقدمها الجمعية لدعم الأيتام ، مؤكدة أن الجمعية بحاجة إلى دعم أكبر من المجتمع وبناء شراكات أكثر من المتخصصين ، مبينة أن هذه الفئة الغالية على قلوبنا هي جزء منا ومن المفترض أن نخدمها بشكل أكبر ، فالمجتمع المسلم حين يعرف أهداف الجمعية سوف يدعم الجمعية بشكل كبير.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي في كلمة لها خلال الاجتماع أن الجمعية تحرص على بناء كيان اليتيم كهدف أساس في تمكينه من الاندماج والعيش المطمئن داخل أسرته البديلة أو دور الإيواء الاجتماعية، ولذلك كان الاهتمام في هذه الفترة منصبا على بناء القدرات الداخلية للجمعية وكذلك الشركات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع الرسمية والخيرية والخاصة لاستثمار أمثل للإمكانات لدى تلك الجهات في تنفيذ أهداف وبرامج ومشاريع الجمعية وتبني كل مبادرة تساهم بشكل نوعي في إثراء ذلك .وأضافت أن الجمعية تمكنت في عامها الأول من الحصول على نسبة 99 % في نظام الحوكمة المطبق من الوزارة ، مؤكدة أن الجهود لن تكتمل إلا بالمساهمة والدعم لهذا البناء فكرا وعطاءا ، وأبناء الجمعية مسؤولية المجتمع وكل فرد منا يتأسى بتعاليم الشريعة في رعاية اليتيم ، وهنا تكون الفرص مواتية لنعمل على تنمية قدراتهم وتأهيلهم التأهيل المناسب لاحتياجات كل فرد منهم ليكون بناء لشخصية قادرة على الاعتماد على النفس والاستقلالية من فترة مبكرة من حياتهم لينفع نفسه ومجتمعه ووطنه .واختتمت الغامدي كلمتها بالشكر لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد على دعمها للجمعية ، كما قدمت شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز على دعمهما المستمر للجمعية ولكل من ساهم في جميع أنواع الدعم للجمعية .بعد ذلك قدم عرضًا تفصيليًا لأهم إنجازات الجمعية منذ انطلاقتها والشراكات التي عقدتها ، كما تم عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2017م ، والميزانية التقديرية لعام 2018 م .ثم فوض الأعضاء مجلس الإدارة في الاستثمار ، والشراء وإدارة الأوقاف ، وإنشاء مركز جودة الحياة للتدريب والاستشارات ، كما تم اعتماد عضوية (صديق كيان ) للأطفال دون 18 سنة .// انتهى //22:10ت م