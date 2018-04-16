العارضة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسزار مستشار وزارة الإسكان المهندس ماجد بن سعد العصيمي والمشرف على الإسكان التنموي بالمنطقة الجنوبية والشرقية أحمد الكريري ، أمس ، جمعية البر الخيرية بمحافظ العارضة بمنطقة جازان والتقيا نائب رئيس الجمعية حسين بن أحمد الحريصي وأمينها العام عطيه بن علي دوشي وأعضاء لجنة السكن الخيري بالجمعية.وتم خلال اللقاء استعراض آلية ترشيح الأسر المستحقة والبحث الميداني والنماذج والإقرارات التي يتم تعبئتها من قبل المستفيد وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه المشروع ، ومناقشة وضع الإسكان والاحتياج الشديد لتنفيذ مشروعات الوزارة للأسر الضمانية في المحافظة من ذوي الدخل المحدود , قام بعدها بجولة ميدانية للاطلاع على منازل بعض الأسر المحتاجة واطلع على قطعتي أرض تم التبرع بها لإنشاء مجمعين سكنيين عليها .وأوضح الحريصي ، أنه تقرر بناء " 500 "وحدة سكنية لـ " 500 " أسرة , كدفعة أولى من المشروع , وتستهدف الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي التي لا تمتلك سكن أو تسكن في منازل غير مناسبة للسكن كالهناجر والصنادق , على أن يتم بناؤها في مقر سكن الأسرة الحالي , في أسرع وقت ممكن ووضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك, وإبلاغ الأسر المبادرة بالتسجيل عبر بوابة وزارة الإسكان للذين لم يسبق لهم التسجيل.من جانبه شدد مستشار الوزارة على ضرورة تأهيل هذه الأسر وتحويلها مكتفية ذاتياً مع الحرص على زيادة عدد قطع الأراضي لبناء المجمعات لتستوعب أغلبية الأسر الضمانية الساكنة بالعارضة .// انتهى //22:50ت م