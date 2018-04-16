لندن 30 رجب 1439هـ الموافق 16 أبريل 2018م واساجتمع الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي في مكتبه بالملحقية في مدينة لندن مع وفد من إدارة الهجرة البريطانية، وذلك لمناقشة تداعيات التعديلات الأخيرة في قانون الهجرة البريطاني على الطلبة السعوديين، المتعلقة بتأشيرة الطالب الزائر ممن لم يتحقق فيهم شرط الحصول على تأشيرة طالب عام.وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات، من بينها الشرط الجديد المتعلق بجدية دراسة طلاب اللغة الذي يعطي السلطة التقديرية لموظف إدارة الهجرة لتقييم مستوى التقدم الأكاديمي للطلبة القرار في منحهم التمديد للتأشيرات من عدمه.// انتهى //23:14ت م