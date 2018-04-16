محايل 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس مركز جمعة ربيعة المقاطرة التابع لمحافظة بارق ، يرافقه رئيس بلدية بارق أحمد عوض وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.وعقد المحافظ خلال الزيارة اجتماعاً مع رئيس مركز جمعة المقاطرة عبدالرحمن بن سعد الأحمري ، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له ، كما تم الوقوف ميدانياً على السوق الشعبي بجمعة ربيعة ، والطرق المؤدية للقرى.وفي ختام الزيارة أوضح البناوي أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.// انتهى //23:19ت م