الظهران 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية عثمان غزالي، والوفد المرافق مساء اليوم المنطقة الشرقية عقب المشاركة في أعمال القمة العربية 29 وتمرين درع الخليج المشترك 1.وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر الاتحادية رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //23:21ت م