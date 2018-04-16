عمان 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسقررت الحكومة الأردنية الموافقة على استضافة مقر الهيئة العربية للبث الفضائي.وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني اليوم " أن الهيئة تهدف إلى المساهمة في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة ".الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للبث الفضائي هي إحدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الإعلام والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية.// انتهى //23:29ت م