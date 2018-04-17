محايل 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأزالت بلدية محافظة بارق اليوم عدداً من الهياكل الصلبة والمخلفات وذلك ضمن المهام التي تنفذها البلدية لخدمة المحافظة والأهالي.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث بادرت البلدية بإزالة الهياكل الصلبة والمخلفات في المحافظة ، مبيناً أن البلدية أزالت أكثر من عشرة أطنان من هذه المخلفات منتشرة في بعض الأحياء .ودعا البارقي الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الهاتف المجاني 940 الذي يعمل على مدار الساعة .//انتهى //00:06ت م