نيويورك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن خبرائها لم يتمكنوا من الوصول إلى بلدة دوما في ريف دمشق والتي كان من المقرر أن يصلوا إليها يوم السبت الماضي بسبب الأوضاع الأمنية.وأوضح مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم في مدينة لاهاي " أن مسؤولون سوريون وروس أبلغوا فريق بعثة تقصي الحقائق في دمشق، أن هناك بعض القضايا الأمنية المعلقة يتعين معالجتها قبل أن يتم السماح للبعثة بالوصول إلى البلدة".وأعرب عن أمله في أن تتم جميع الترتيبات الضرورية للسماح للفريق، الذي حصل بالفعل على تفويض من الأمم المتحدة لمباشرة عمله في دوما، بالانتشار هناك في أقرب وقت ممكن.// انتهى //00:21ت م