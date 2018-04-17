المدينة المنورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستنظم هيئة تطوير المدينة المنورة غدًا, اللقاء التعريفي "وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ", وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الهيئة .ويهدف اللقاء الذي يشهد توقيع مذكرة الشراكة بين مكتب العمل التطوعي بالمدينة المنورة ووقف تعظيم الوحيين , إلى الشراكة للاستفادة من الكفاءات العلمية والتدريبية لدى الطرفين في مجالات الاستشارات والتدريب والدراسات والبحوث لتطوير العمل التطوعي , والتنسيق المشترك حول تنظيم المؤتمرات والندوات , والتعاون في تحديد احتياجات المتطوعين والفرق التطوعية طوال فترات الفعاليات , بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الخدمات التطوعية من قبل المتطوعين والمتطوعات من فرق أهلية وجهات حكومية.// انتهى //00:24ت م