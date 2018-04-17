عام / "وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" لقاء التعريفي بهيئة تطوير المدينة المنورة
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
المدينة المنورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
تنظم هيئة تطوير المدينة المنورة غدًا, اللقاء التعريفي "وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ", وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الهيئة .
ويهدف اللقاء الذي يشهد توقيع مذكرة الشراكة بين مكتب العمل التطوعي بالمدينة المنورة ووقف تعظيم الوحيين , إلى الشراكة للاستفادة من الكفاءات العلمية والتدريبية لدى الطرفين في مجالات الاستشارات والتدريب والدراسات والبحوث لتطوير العمل التطوعي , والتنسيق المشترك حول تنظيم المؤتمرات والندوات , والتعاون في تحديد احتياجات المتطوعين والفرق التطوعية طوال فترات الفعاليات , بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الخدمات التطوعية من قبل المتطوعين والمتطوعات من فرق أهلية وجهات حكومية.
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