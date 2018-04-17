محايل 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية محافظة محايل حملة لإزالة السيارات المتهالكة والتالفة من أحياء وشوارع المحافظة.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن البلدية نفذت حملة شاملة لإزالة ورفع السيارات المتهالكة والتالفة من أحياء وشوارع المحافظة للمحافظة على المنظر العام من التشويه والتلوث البيئي وبسبب ماتعكسه تلك السيارات المتهالكة من صورة غير حضارية عن المحافظة.وبين أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لرصد وحصر السيارات المتهالكة والتالفة وغير الصالحة للاستخدام في جميع أحياء المحافظة وشوارعها وكذلك المنطقة الصناعية , وستتولى اللجنة تنفيذ الإجراءات النظامية بمعالجة وضع هذه السيارات وإزالتها مع إعطاء مهلة لأصحابها لإزالتها.//انتهى //00:27ت م