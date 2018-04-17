صبيا 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واستواصلت لليوم الثاني فعاليات معرض وملتقى القيادة المدرسية الثالث الذي يقام تحت شعار "القيادة انضباط وإنجاز ، بمشاركة أكثر من 600 قائد وقائدة.وتتضمن الفعاليات العديد من جلسات وأوراق العمل عن المؤشرات ودورها في رفع مستوى الأداء , والاحتراف الإداري في ظل التحول والوطني والرؤية الوطنية , ودور القائد المدرسي في ظل رؤية 2030 , ومهارات القيادة المدرسية , والعلاقات الإنسانية وأثرها القيادي, فضلا عن استعراض العديد من التجارب في القيادة الالكترونية وتجربة مدرسة بلا أسوار.// انتهى //00:31ت م