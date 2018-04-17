صبيا30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأطلقت بلدية محافظة صبيا اليوم فعاليات حملة إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام في أحياء وشوارع المحافظة، حسب خطة تنفيذ المبادرة التي اعتمدتها الوزارة بمتابعة من أمانات المناطق.وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد الشهراني، أن البلدية ستنفذ الحملة من خلال تشكيل فرق رقابية مهمتها الإشراف على تنفيذ خطة المبادرة بما يتوافق مع رؤية الوزارة، ويعمل على تحسين المشهد الحضاري بالمحافظة , ويرفع من مفهوم الوعي في المجتمع , وفق الخطة التنفيذية التي أعدتها تلك الفرق لتشمل المحافظة والمدن والمراكز والقرى التابعة لها , بما يسهم في رفع مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء وذلك تبعا لتنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.ونوه الشهراني بأهمية التعاون من قبل المواطنين وذلك عن طريق رصد الملاحظات والرفع بها للبلدية لمعالجتها بما يسهل عملية تنفيذ المبادرة لتشمل كافة المحافظة خلال الفترات القادمة.//انتهى//00:36ت م