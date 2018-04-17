القاهرة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسخسر فريق الرجاء اليوم أمام مضيفه النصر بنتيجة 1 - 3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وتوقف رصيد الرجاء عند النقطة 25 في المركز السابع عشر وقبل الأخير مقتربًا من الهبوط للدوري الممتاز "ب" لكرة القدم، بينما ارتفع رصيد النصر الذي تأكد هبوطه من الجولة الماضية - إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه طلائع الجيش سلبيًا في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليصبح رصيد الاتحاد السكندري 40 نقطة في المركز العاشر، ويرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 37 في المركز الثالث عشر.// انتهى //00:51ت م