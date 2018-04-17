واشنطن 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، أن تحرك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في سوريا كان ضروريًا لردع الأسد، مبينةً أن بلادها قطعت شوطًا طويلًا في محاربة الإرهاب.وقالت في مؤتمر صحفي اليوم: إن روسيا استخدمت التضليل بشأن وصول بعثة المحققين إلى دوما، مضيفةً أن النظام السوري وروسيا وإيران يعرقلون وصول بعثة المحققين إلى مدينة دوما السورية.وأشارت إلى أن روسيا لم تؤدِ دورها لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، في حين أن نظام طهران يواصل دعم ميليشيات "حزب الله" وزعزعة الاستقرار في سوريا، مشددةً على أن الولايات المتحدة تدعم مسار جنيف لحل الأزمة السورية.// انتهى //03:34ت م