عام / انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
نيويورك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واس
انتخبت مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجاءت نتيجة التصويت لعضوية هذه اللجنة لصالح كل من مملكة البحرين والهند وباكستان والصين لمدة 4 سنوات، ابتداءً من عام 2019 لغاية 2019، في الوقت الذي خرجت فيه إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
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