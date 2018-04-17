نيويورك 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسانتخبت مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.‎وجاءت نتيجة التصويت لعضوية هذه اللجنة لصالح كل من مملكة البحرين والهند وباكستان والصين لمدة 4 سنوات، ابتداءً من عام 2019 لغاية 2019، في الوقت الذي خرجت فيه إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.‎// انتهى //03:35ت م