طرابلس 30 رجب 1438هـ الموافق 16 أبريل 2018 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم مع مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي.وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الجانبين بحثا الاستعداد للاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا المنعقد في 17 أبريل وآخر المستجدات السياسية في البلاد والأوضاع في الجنوب الليبي.// انتهى //04:24ت م