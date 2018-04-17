الأمم المتحدة 30 رجب 1439 هـ الموافق 16 أبريل 2018م واسفازت المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2019 إلى 2021.وأوضح الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم أن فوز المملكة جاء خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.وأكد البيان أن هذا الفوز يجسد اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمرأة وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة.// انتهى //05:30ت م