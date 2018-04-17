الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يلتقي رئيس النيجر ورئيس وزراء باكستانخادم الحرمين: التمرين تأكيد قدرتنا على العمل ضمن تحالف منسقخادم الحرمين: قادرون على مواجهة التهديداتخادم الحرمين يغادر الشرقية بعد ترؤسه قمة القدس ورعاية «درع الخليج»خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من المنطقة الشرقيةولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية «الأمن السيبراني»خالد الفيصل يرعى تدشين ملتقى الحرمين الشريفين «ميثاق»فيصل بن بندر يستقبل رئيس المحكمة التجارية.. ويكرّم «مدن»الأمير سعود بن نايف يرعى تخريج طلاب جامعة الملك فيصل«كبار العلماء» تشيد بدعم خادم الحرمين لبرنامج أوقاف القدسمنظمة التعاون الإسلامي تثمن دعم خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطينيمحمد بن زايد: المملكة خير من يجمع العربأمير الكويت وملك البحرين يشكران خادم الحرمينالتحالف يتوعد الحوثيين بردٍ قاس وموجعغارات التحالف باليمن تقتل خبراء صواريخ من حزب اللهالحوثي يستعين بسجناء القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابيةمنع مفتشي الأسلحة الكيميائية من دخول دوماالعالم يواجه كيماوي الأسد ومراوغة روسياميركل تعول على باريس لإصلاح الاتحاد الأوروبيالأوروبيون يناقشون فرض عقوبات جديدة على إيران// يتبع //06:16 ت م 03:16جمت