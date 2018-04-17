الصحف السعودية
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يلتقي رئيس النيجر ورئيس وزراء باكستان
خادم الحرمين: التمرين تأكيد قدرتنا على العمل ضمن تحالف منسق
خادم الحرمين: قادرون على مواجهة التهديدات
خادم الحرمين يغادر الشرقية بعد ترؤسه قمة القدس ورعاية «درع الخليج»
خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من المنطقة الشرقية
ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية «الأمن السيبراني»
خالد الفيصل يرعى تدشين ملتقى الحرمين الشريفين «ميثاق»
فيصل بن بندر يستقبل رئيس المحكمة التجارية.. ويكرّم «مدن»
الأمير سعود بن نايف يرعى تخريج طلاب جامعة الملك فيصل
«كبار العلماء» تشيد بدعم خادم الحرمين لبرنامج أوقاف القدس
منظمة التعاون الإسلامي تثمن دعم خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني
محمد بن زايد: المملكة خير من يجمع العرب
أمير الكويت وملك البحرين يشكران خادم الحرمين
التحالف يتوعد الحوثيين بردٍ قاس وموجع
غارات التحالف باليمن تقتل خبراء صواريخ من حزب الله
الحوثي يستعين بسجناء القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية
منع مفتشي الأسلحة الكيميائية من دخول دوما
العالم يواجه كيماوي الأسد ومراوغة روسيا
ميركل تعول على باريس لإصلاح الاتحاد الأوروبي
الأوروبيون يناقشون فرض عقوبات جديدة على إيران
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