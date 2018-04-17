وركزت الصحف على رسائل "قمة القدس" وتمرين "درع الخليج المشترك 1".وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (رسائل العرب للعالم) في تغيير واضح لصورة نمطية لازمت قمم العرب على مدى عقود، خرجت قمة القدس بمواقف حازمة ورسائل واضحة تعكس الموقف العربي تجاه ما تواجهه الأمة من أخطار.ورأت أن "إعلان الظهران" تبنى وبقوة موقفاً عربياً رافضاً للقرار الأميركي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مع التأكيد على تمسك العرب بالسلام العادل والشامل والدائم المبني على مبادرتهم للسلام والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأضافت أنه وبدرجة لا تقل قوة عن هذا الموقف قوبلت التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية بالرفض مع تحذير إيران من مواصلة محاولاتها العدوانية لزعزعة الأمن وبث الفرقة في المجتمعات من خلال تأجيجها الطائفي ودعمها للجماعات الإرهابية في الدول العربية.وأكدت أن مخرجات "قمة القدس" جاءت متوازية مع حجم التهديدات والواقع الصعب الذي تعيشه الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها، خاصةً أن المتغيرات الدولية والإقليمية جاءت متسارعة، مما يتطلب موقفاً جماعياً موحداً يعزز الرؤية المشتركة، ويقف حاجزاً صلباً أمام أي محاولات لاختراق الأمن القومي العربي.واستطردت بالقول بالأمس اُختتمت أعمال تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة في حضور عالي المستوى، يتقدمه خادم الحرمين الشريفين بمشاركة قادة وممثلي الدول المشاركة، وهي رسالة أخرى تنطلق من أرض المملكة تؤكد أن يد السلام الممتدة إلى العالم أجمع لن تكون عاجزة عن الدفاع عن الدول العربية والإسلامية في حال تعرضها لأي عدوان.واختتمت بالقول: رسالتا القمة العربية والتمرين المشترك تشكلان المسار الذي ستمضي الدول العربية مجتمعة قدماً فيه، وهو أن مبادرة السلام لا تزال مطروحة وأن الإيمان بمبادئ التعاون وحسن الجوار يبقى متجذراً في الخطاب السياسي العربي، ولكن الأهم وما يجب أن يكون حاضراً في أذهان الآخر هو أن لا تفريط بأي حق ولا تسامح مع أي عدوان يستهدف أي دولة مهما كان مصدره.// يتبع //06:16 ت م 03:16جمت