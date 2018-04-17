وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (درع الخليج وقوته الضاربة) : بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم أمس ختام تمرين درع الخليج المشترك الأول الذي يعد بفعالياته قوة ضاربة للحفاظ على الأمن العربي وضمان استقرار دول المنطقة والعالم، ويستهدف التمرين رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية.ورأت أن التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك يعد من الأمور الضرورية والملحة لمواجهة مختلف التحديات، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتجيء رعايته - حفظه الله - لهذا التمرين انطلاقا من تأكيده على تفعيل التنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أمن المنطقة والعمل على رفع الجاهزية العسكرية لضمان استقرار تلك الدول.وخلصت إلى القول إن المملكة وسائر الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا العمل العسكري لديها قناعة تامة بأهمية تطوير وتحديث دفاعاتها العسكرية حفاظا على أمنها واستقرارها، وتلك قناعة تؤكد أهمية حرص القيادة الرشيدة بالمملكة وحرص القادة المشاركين في التمرين على أهمية تصعيد القوة العسكرية في المنطقة من أجل ردع كل طامع أو معتد في أي شبر من أراضي هذه الدول التي ستبقى جاهزة دائما للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها واستقلالها.// يتبع //06:16 ت م 03:16جمت