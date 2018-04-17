الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة على مناطق ( الحدود الشمالية ، الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ، المدينة المنورة )في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (نجران ،عسير ،جازان) .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:18ت م