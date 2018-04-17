اقتصادي / الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 8ر6 في المئة في الريع الأول من 2018
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
بكين 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 8ر6 خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر مكتب الإحصاءات الرسمي في الصين، اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 8ر6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 متجاوزًا هدف الحكومة الصينية لنمو الاقتصاد بنسبة 5ر6% لهذا العام.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات لينمو بنسبة 9ر6% في عام 2017 ، بفضل ارتفاع التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.
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