بكين 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسسجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 8ر6 خلال الربع الأول من العام الجاري.وذكر مكتب الإحصاءات الرسمي في الصين، اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 8ر6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 متجاوزًا هدف الحكومة الصينية لنمو الاقتصاد بنسبة 5ر6% لهذا العام.وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات لينمو بنسبة 9ر6% في عام 2017 ، بفضل ارتفاع التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.// انتهى //07:39ت م