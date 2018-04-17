نيويورك 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسانتخب المغرب اليوم في ثلاث هيئات رئيسية تابعة للأمم المتحدة.وجاء انتخاب المغرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إذ انتخب في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لولاية من ثلاث سنوات، ابتداءً من الأول من شهر يناير 2019، ومثلها في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وأربع سنوات في لجنة التنمية الاجتماعية.ويعد المغرب حاليًا عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي إحدى الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة التي تضم في عضويتها 54 عضوا، وتركز على قضايا التنمية، لاسيما المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //08:06ت م