نجران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساختتمت جامعة نجران , بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة,أمس, دورة " مهارات الإشراف والقيادة التربوية" التي تنظمها جامعة نجران لمنسوبي إدارة التعليم بالمنطقة, وذلك بمقر الجامعة.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور, صالح بن نمران الحارثي أن الدورة تقدم تعريفاً بمفهوم القيادة من منظور حديث وكذلك تحديد أنماط القيادة وسمات القائد من منظور إسلامي، إضافة إلى شرح مهارات القيادة المختلفة والتخطيط ومهارة الحوار والنقاش، إلى جانب تشكيل وإدارة فرق العمل وصنع واتخاذ القرار، وكذلك أنشطة للقائد والمشرف التربوي حول جوانب العمل المدرسي.وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في التعرف على أهمية القيادة في العمل التربوي وأنماط القيادة ومهارات القيادة المختلفة.//انتهى //08:45ت م