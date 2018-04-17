الباحة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساحتفلت جامعة الباحة ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب أمس باختتام أنشطتها الطلابيّة للعام الجامعي 1438-1439هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمسرح المدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور حزام بن سعد الغامدي كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة أكد فيها أهمية الأنشطة الطلابيّة في تشكيل شخصيّة الطالب بوصفها أحد العوامل الإيجابية والمهمة للطالب الجامعي نظير ما تضيف إليه من معارف وعلوم وتفاعل مع المجتمع الأكاديمي.بعد ذلك قدّمت عمادة شؤون الطلاب عرضاً مرئياً عن إنجازات العمادة في شتى المجالات العلمية والثقافية والدينية والإعلامية والرياضية والاجتماعية ،ثم قدم عددٌ من الطلاب أوبريتاً خاصّاً بهذه المناسبة نال استحسان الحضور بكلماته وأدائه المتميز .ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمةً استهلها بالشكر لله تعالى على ما أنعم به على هذه البلاد الطاهرة من الأمن والأمان والاستقرا ؛ رافعاً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما تقدّمه للتعليم من رعاية ومتابعة ودعم غير محدود للرقي به في جميع المجالات ؛ مثمناً في السياق ذاته حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على اهتمامه بجامعة الباحة.وأوضح معاليه أن النشاط الطلابي جزء أساس في بناء شخصية الطالب والارتقاء به في جميع الجوانب الفكرية والجسمية والعقلية والمهارية ، والجامعة إذ تفخر بأبنائها الطلاب فإنها تعمل لتقديم الدعم المناسب لهم ليكونوا لبِنات صالحة في هذا الوطن الغالي الذي قدّم الكثير وينتظر من الجميع رد الجميل .بعد ذلك افتتح الدكتور الحسين معرض التصوير الفوتوغرافي التابع للنادي الإعلامي بعمادة شؤون الطلاب ؛ مستمعاً لشرح عن المعرض الذي ضّم بجنباته أكثر من 40 صورة فوتوغرافية من تصوير طلاب النادي، بالإضافة إلى استديو تصوير لزوار المعرض.وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين وتكريم جميع الجهات المتميزة في الأنشطة الطلابية لهذا العام والفائزين في المسابقات الثقافية والرياضية والإعلامية.//انتهى//08:49ت م