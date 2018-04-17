المدينة المنورة 1 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس

زار فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم, المسجد النبوي ، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صل الله عليه وسلم-, وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن، وعدداً من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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