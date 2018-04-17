مكة المكرمة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, أمس , 1406 متقاعدًا من منسوبيها , وذلك على مسرح قاعة الملك فهد في العاصمة المقدسة.و بدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم , ثم ألقيت كلمة المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم مدير إدارة الإرشاد والتوجيه بتعليم مكة سابقًا إبراهيم الثبيتي, عبّر فيها عن الشكر لإدارة التعليم على ما أبدته من دعم ومساندة وتدريب لهم خلال عملهم, مؤكداً أن هذا التكريم ما هو إلا استكمال لما تقدمه الإدارة من دعم وتقدير لمن بذل جهده في رفعة وخدمة الوطن الغالي.بعد ذلك ألقى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, كلمة أشاد فيها بجهود المتقاعدين عبر سنوات خدمتهم التي بذلوها لتعليم منطقة مكة المكرمة, مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, دأبت سنوياً على تكريم منسوبيها المتقاعدين تقديراً لإسهاماتهم في العملية التعليمية.وعبّر عن أمله أن يقدم المتقاعدين خبراتهم العملية لزملائهم في الميدان على غرار مبادرة تعليم مكة في إنشاء مجلس الخبراء والاستفادة من عطائهم لنقل الخبرة للمعلمين المستجدين.وفي ختام الحفل تم تقديم عرض مصور بعنوان " ولو بعد حين " يجسد دور المعلم في غرس العلم في نفوس الطلاب , كما تم تسليم المتقاعدين الدروع والهدايا التذكارية.// انتهى //10:15ت م