شرورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة شرورة أمس، اجتماعه الـ 32، وذلك بمقر المجلس ببلدية المحافظة.وأوضح رئيس المجلس البلدي, عبد الله مشامد, أن المجلس ناقش العديد من المواضيع أهمها برنامج تقييم نظام المجالس البلدية واللوائح التنفيذية والمالية, وعدداً من التعاميم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ومبادرة الطرق والمرافق, وموضوع إضافة مظلات متحركه في المقبرة.// انتهى //10:32ت م