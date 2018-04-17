المدينة المنورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسيواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة, تنفيذ جولاته الرقابية على دور الإيواء من الفنادق والشقق المفروشة, للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء, ومناسبة الأسعار, ومستوى النظافة, والالتزام بالسعودة, وذلك ضمن خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة عل المنشآت السياحية.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني, أن الجولات الرقابية على دور الإيواء تأتي استعداداً لموسم إجازة الصيف, مشدداً على أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب بالأسعار.وبيّن أن المفتشين الميدانيين بالهيئة يعملون بكفاءة وفاعلية لتنفيذ الجولات التفتيشية بشكل متواصل لمراقبة المنشآت السياحية, وضبط المخالفات, ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة, مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب, لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المدينة المنورة. وأفاد بأنه تم تخصيص الرقم 19988 لتواصل المواطنين والمقيمين مع مركز الاتصال السياحي لإبداء ملاحظاتهم أو تقديم أي شكوى تجاه المنشآت المخالفة.// انتهى //10:33ت م