نجران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوقّعت جامعة نجران, ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, أمس, مذكرة تفاهم للشراكة مع فرع جمعية الجودة السعودية بالمنطقة, للتدريب وعقد ورش عمل متخصصة تُقدمها الجامعة لمنسوبي الجمعية.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور, محمد بن علي فايع بأن الجامعة تسعى من خلال تلك الاتفاقيات إلى تطوير مهارات منسوبي الجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين قطاعات الدولة من خلال تقديم دورات وورش عمل تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين, مُشيراً إلى أن مذكرة الشراكة تضمنت التعاون لنشر ثقافة الجودة وذلك من خلال تقديم الجامعة لعدد من الدورات التدريبية، والندوات، إلى جانب الدراسات والبحوث، وتدريب منسوبي فرع الجمعية.//انتهى //10:45ت م