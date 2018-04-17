حائل 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسدعت المديرية العامه لخدمات المياه بمنطقة حائل عملاءها بتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه وذلك عن طريق بوابة حياك للخدمات الإلكترونية أو زيارة مكتب خدمات العملاء بصبابة, او فروع ومكاتب المياه بالمحافظات وذلك لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامه لخدمات المياه بحائل حمود البشير, أن عدداً من المشتركين لا تصلهم فواتير خدمات استهلاك المياه بسبب عدم تحديثهم البيانات الخاصة بعقاراتهم مشيراً الى أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حتى لا يتم تراكم المديونية على المستفيدين.وأفاد البشير أن قيام العملاء بتحديث بياناتهم يساعد إدارة المياه في تقديم أفضل الخدمات لهم وبشكل أسرع وأدق وكذلك يساعد على وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري مؤكداً على أن إدارة خدمات العملاء و خلال الأيام المقبلة سوف تبدأ في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة سواء بالمحافظات او المدن التابعة لها.// انتهى //10:48ت م