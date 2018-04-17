القاهرة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مشاركة عدد من الملوك والرؤساء والأمراء العرب، في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي تستضيفه المملكة بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من 25 دولة.وسلطت الصحف الضوء على إشادة الرئيس السيسي بما أظهرته القوات المشاركة في التمرين من كفاءة قتالية عالية، وتأكيده أن المناورات والتمارين المشتركة تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بما يضمن استعداد القوات للتصدي لمختلف المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.وفي سياق آخر نوهت الصحف بتأكيد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي على نجاح قمة القدس بمدينة الظهران في تحقيق أهدافها بدرجة عالية وخصوصا فيما يتصل بتحديد الموقف العربي أمام العالم بالشكل المطلوب سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو على صعيد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.وفي الشأن السوري أشارت إلى أن منظمة حظر الاسلحة الكيماوية عقدت اجتماعا طارئا في لاهاي أمس لمناقشة الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، منوهة بأن الانقسامات بشأن الضربة العسكرية الثلاثية ضد سوريا خيمت على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن لفتت إلى أن الجيش اليمني حقق تقدماً جديداً في معاركه مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة صعدة معقل الميليشيات، مما يساعد قوات الشرعية في قطع خطوط إمداد الحوثيين بين محافظتي صعدة وحجة.وفلسطينيا، تطرقت الصحف إلى اعتقال جيش الاحتلال الاسرائيلي ثلاثين فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقال نفذها بعدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية، بزعم أنهم "مطلوبون" بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.// انتهى //10:48ت م