جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 25.695 مراجعاً بداية من شهر يناير من العام الحالي و حتى نهاية شهر مارس، وإستفادا المراجعين من خلال الخدمات العلاجية بأقسامها الطبية المختلفة سواءً بالتحويل من مراكز الرعاية الأولية الصحية التابعة للمجمع الطبي طبياً و فنياً و إدارياً و من أقسام التنويم العام و الطوارئ .وبينت الإحصائية أن الخدمات الطبية المتخصصة بالعيادات يستفيد منها ما يقارب 500 مريض يومياً في مختلف التخصصات من أهمها جراحة العظام و جراحة المخ و الأعصاب و الأنف و الأذن و الحنجرة و الباطنة حيث تشتمل عيادات المجمع الطبي على 33 تخصصاً طبياً متوفرة في 69 عيادة طبية مجهزة بأحدث المستلزمات الطبية المتميزة .يذكر أن هناك إجراءات و سياسات تطويرية للعيادات الخارجية جاري العمل بها و تطبيقها، هدفها تقليل فترات الإنتظار و تقليص المواعيد، كما أن هناك زيادة في أعداد المراجعين بنسبة 46 % مقارنة بالربع الأول لعام 2017 م .// انتهى //11:01ت م