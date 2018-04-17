جيزان 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسرأس معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم اجتماع وكلاء ووكيلات الجامعة وعمداء وعميدات الجامعة.وجرى خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وكيلات الجامعة وعميدات الكليات عبر الدائرة الصوتية , بحث كافة الموضوعات ذات العلاقة بعمل كليات وعميدات الجامعة والمعوقات والصعوبات التي تواجه عملها في كافة المجالات الإدارية والأكاديمية والبحث العلمي وكافة الخدمات التي تقدمها مختلف كليات وعميدات الجامعة.كما بحث الاجتماع العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.//انتهى//11:03ت م