نجران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الكهربائية أمس, محاضرة تعريفية بعنوان " كود البناء السعودي" وذلك بمقر الكلية.كما تضمنت المحاضرة التي قدمها عضو هيئة التدريب المهندس عبد الله بن صالح لسلوم, تسليط الضوء على اللوائح والأنظمة الإدارية والفنية, والاشتراطات الخاصة بالبناء والتشييد والمواد المستخدمة فيه وأهمية الحاجة إلى كود البناء السعودي ليحقق معايير تصميم المباني والمنشآت, وتطوير الوضع الراهن للتشييد والبناء في المملكة, إضافة إلى عدد من العوامل التي تساعد في حل مشاكل البناء من حيث تخفيض النفقات وتوحيد المواصفات وإجراءات السلامة وتوفير نفقات الصيانة, وعرض موجز عن الاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ومتطلبات الأعمال الكهربائية.// انتهى //11:05ت م