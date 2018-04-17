سياسي / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظتي نابلس وجنين
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
جنين - نابلس 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي نابلس وجنين ، طالت عدد من الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، عقب اقتحامها "مقام يوسف" شرق نابلس، فيما جرى اعتقال فلسطيني آخر ، غرب جنين ومداهمة منزله.
من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين بعد اقتحام بلدة برقين جنوب جنين ومداهمة منزلي ذويهما.
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11:06ت م