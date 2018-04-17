جنين - نابلس 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي نابلس وجنين ، طالت عدد من الفلسطينيين.وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، عقب اقتحامها "مقام يوسف" شرق نابلس، فيما جرى اعتقال فلسطيني آخر ، غرب جنين ومداهمة منزله.من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين بعد اقتحام بلدة برقين جنوب جنين ومداهمة منزلي ذويهما.// انتهى //11:06ت م